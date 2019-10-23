Маркл использовала пурпурное платье, чтобы подать тайный знак Елизавете II

После выхода докфильма на ITV «Меган и Гарри: путешествие в Африку» стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские собираются временно оставить свои королевские обязанности.

Фильм-интервью «Меган и Гарри: путешествие в Африку», где Сассексы пожаловались на давление со стороны прессы, пришли сообщения, что чета в ноябре собирается на полгода отойти от своих королевских обязанностей. Накануне Меган впервые после релиза докленты вышла в свет.

Для посещения саммита One Young World, который прошел в Альберт Холле в Лондоне, герцогиня выбрала броское пурпурное платье.

И, всем своим видом, экс-актриса дала понять, что уходить с арены не собирается. Знатоки в наряде Меган разглядели тонкое послание Елизавете II. Дело в том, что пурпурный цвет на протяжении веков ассоциировался с королевской семьей.

Согласно установленным правилам, только элита могла надевать одежду этого цвета.

Более того, Елизавета I так ценила пурпурный, что наложила запрет на его ношение всем, кто не является членом королевской семьи.

Надев же пурпурное платье прошлым вечером, Меган тонко намекнула, что никуда уходить не собирается, пишет Express.