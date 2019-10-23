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«Киношный фастфуд»: Рената Литвинова разнесла фильмы Marvel

Актриса не находит в них ничего душевного и умного.

«Киношный фастфуд»: Рената Литвинова разнесла фильмы Marvel
Рената Литвинова. Фото Global look press

Рената Литвинова разнесла в пух и прах фильмы Marvel, последовав примеру Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.

Напомним, ранее Скорсезе заявил, что картины Marvel больше похожи на парк аттракционов, чем на произведения искусства. При этом режиссер не видел ни одного фильма кинокомпании до конца: честно пытался, но не получилось.

Позже по Marvel прошелся Коппола, который был гораздо более резок в своих суждениях. «Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю», — продолжил режиссер мысль Скорсезе.

Рената Литвинова в своем блоге согласилась с обоими мэтрами, заявив, что картины Marvel «давно превратились в киношный фастфуд, ничего для ума и сердца, как ни печально». Актриса и режиссер сопоставила киноискусство с катарсисом, прожитой личной историей. Она уверенна, что зарабатывание денег на фильмах не должно стоять во главе угла. При этом звезда считает, что хороший сюжет и постановку можно вполне успешно совмещать с высокими доходами от проката.

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Тэги:

MarvelМартин СкорсезеРената ЛитвиноваФрэнсис Форд Коппола
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«Киношный фастфуд»: Рената Литвинова разнесла фильмы Marvel
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