«По-моему, уже выписалась»: муж Малышевой рассказал о ее состоянии

Супруг известной российской телеведущей Елены Малышей рассказал о ее состоянии. Игорь Малышев заверил, что с главным теледоктором страны все замечательно и ее состояние не вызывает опасение у врачей.

Он подтвердил, что рулевая программы «Здоровье» и «Жить здорово!» чувствует себя хорошо.

«По-моему, она уже выписалась. Я сейчас просто не в России, но созванивался и понял, что все в порядке», — заявил Малышев ФАН.

О своей госпитализации Елена Малышева лично сообщила подписчикам в Instagram и поделилась, что едет в больницу, так как давление поднялось до отметки 200 на 130. В этот момент супруга дома не было и ей пришлось справляться самостоятельно.

«По-моему, она уже вышла. Там была острая ситуация, и все, к счастью, решилось благополучно», — сказал муж телеведущей.

Когда все только случилось, телеведущая призналась, что впервые переживает такой сильный гипертонический криз и оставаться дома в подобной ситуации — это преступная халатность. В итоге на профессором Московского государственного медико-стоматологического университета и кандидатом медицинских наук прибыла скорая помощь и ее доставили в Боткинскую больницу.

Ранее Елена Малышева пополнила ряды отечественных звезд, которые стали жертвами мошенников, которые промышляют в Сети от имени известных в стране персон. Тем, кто пытается обманывать людей от ее имени, Малышева пригрозила божьей карой, сообщает сайт Радио «КП».