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Шоу про экстрасенсов на ТНТ выплатит компенсацию оклеветанному «маньяку»

Житель Череповца Роман Ксенофонтов был обвинен участниками передачи в убийстве жены.

Шоу про экстрасенсов на ТНТ выплатит компенсацию оклеветанному «маньяку»
Роман Ксенофонтов, скриншот "Россия 1"

Шоу «Экстрасенсы ведут расследование» согласно решению мещанского суда Москвы, выплатит моральную компенсацию в размере 5 тыс. рублей жителю Череповца Роману Ксенофонтову, сообщил портал Gorodche.ru.

Мужчина подал иск, требуя признать информацию, которая прозвучала в эфире ТНТ порочащей его честь и достоинство. Суд иск удовлетворил, однако значительно сократил требуемую сумму: изначально Роман хотел получить 5 млн рублей. Адвокат истца исходом дела неудовлетворен и подает на апелляцию.

Череповецкая история с экстрасенсами тянется с 2015 года, когда Романа участники битвы публично обвинили в пропаже его собственной жены Кристины Нечаевой. Убийцу в нем увидели Кажетта Ахметжанова и Зираддин Рзаев. Вера в слова знаменитостей оказалась настолько сильной, что мужчина, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств вины, до сих пор не может отмыться от этих обвинений. В глазах окружающих он так и остается «маньяком».

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Шоу про экстрасенсов на ТНТ выплатит компенсацию оклеветанному «маньяку»
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