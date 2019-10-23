Раздосадованная королева приказала убрать из комнаты для аудиенций снимок Меган и Гарри

Снимок принца Гарри и Меган Маркл появился в королевском зале для аудиенций в прошлом году, после бракосочетания герцога и герцогини Сассекских. Рамку с фото поклонники королевской семьи еще видели совсем недавно — когда Борис Джонсон был приглашен во дворец по поводу своего вступления в должность премьера страны.

Однако во вторник, 22 октября во время встречи Елизаветы II с верховным комиссаром Гренады Кишей Александр-Грант остроглазые фанаты заметили, что на столике, на котором кроме белой и бордовой ламп и небольших часов, остались всего две рамки с фотографиями.

На одной из них изображена герцогиня и герцог Кембриджские, а на другой — принц Уильям и принц Гарри в военной форме.

Столик, как правило, является одним из постоянных «декораций» на многих фото во время королевских аудиенций. Поэтому исчезновение снимка Меган и Гарри было тут же замечено. Многие тут же предположили, что таким образом Ее Величество выказала недовольство тем, что Сассексы в очередной раз стали предметом обсуждений, снявшись в докфильме ITV «Меган и Гарри: путешествие в Африку», пишет Express