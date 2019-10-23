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Собчак вырвала у Бузовой победу в номинации «Прорыв года»

Тем не менее, Ольга не осталась в накладе - она получила заветную статуэтку в другой номинации.

Собчак вырвала у Бузовой победу в номинации «Прорыв года»
Ксения Собчак. Стоп-кадр шоу "Осторожно, Собчак"

Ксении Собчак вновь пришлось конкурировать с Ольгой Бузовой. 22 октября звезды «Дома-2» боролись за главную премию «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. В итоге победительницей стала Ксения Анатольевна со своей программой на YouTube «Осторожно, Собчак».

Бузова тоже не осталась в обиде, издание Федоровой оценило ее вокальные данные и вручило премию в номинации «Певица года».

Организаторы вечеринки по какой-то неведомой причине усадили заклятых подруг за один столик. Впрочем, дамы продемонстрировали перед гостями вечера исключительное радушие и доброжелательность, мило воркуя весь вечер.

Ольга Бузова сняла на камеру момент, как Ксения Собчак отчиталась через смс перед своим мужем Константином Богомоловым о том, где она находится и что делает. Певица не забыла показать это в stories Instagram.

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Собчак вырвала у Бузовой победу в номинации «Прорыв года»
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