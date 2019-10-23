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Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

По словам кинорежиссера, мужчины ради нее бросали семьи.

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
Миронов и Проклова сыграли вместе в картине "Будьте моим мужем"/http://globallookpress.com

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась в адрес известной актрисы Елены Прокловой. Звезда снималась в картине Суриковой 1981 года «Будьте моим мужем». Кроме Елены в главных ролях были задействованы Андрей Миронов и художник Филипп Адамович, который впоследствии несколько лет был женат на Прокловой.

Алла Сурикова. Фото
Сурикова вспомнила роман Миронова и Прокловой/http://globallookpress.com

«Леночка Проклова — рукодельница. Сын французской женщины и художника Адамовича бросил свою француженку ради Ленки. Он влюбился смертельно и остался с ней на несколько лет. В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи. Это отмечали все, кто с ней работал. Не влюбиться в нее было невозможно», — заявила Сурикова.

Ведущий Борис Корчевников спросил, был ли роман у Андрея Миронова с Прокловой. «Между актерами, которые играют в любовь всегда возникает такое, натяжение что ли. И Андрей был наверняка влюблен в Лену, потому что, когда они тянули руки над электроплитой в одной из сцен, чувствовалось влечение», — сказала она.

В то же время она сказала, что ее не очень интересует, чем занимаются актеры за кадром. Для нее главное их работа на съемочной площадке.

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Тэги:

Алла СуриковаАндрей МироновЕлена ПрокловаПрограмма "Судьба человека"Фильм "Будьте моим мужем"
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Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
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