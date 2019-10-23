Психолог Хасьминский уверен, что заложникам Норд-Оста до сих пор требуется помощь

17 лет назад, 23 октября, произошла страшная трагедия. Во время мюзикла «Норд-Ост» боевики взяли в заложники людей. Среди более 900 человек были артисты театра и зрители. Трое суток вся страна переживала за судьбы людей, которых удерживали в зале со взрывчаткой. Когда произошла операция по освобождению, все террористы были уничтожены, но также погибли около 130 заложников.

Теперь каждый год не только близкие, но и неравнодушные граждане вспоминают тот день и чтят память тех, кто ушел из жизни. Многие, на чьих глазах происходили страшные события на Дубровке, больше не хотят общаться с журналистами или вспоминать жуткие подробности тех трех дней. Артисты театра для себя закрыли эту тему, а вот некоторые участники страшных событий в прошлом году снялись в картине «Последнее испытание», снятой по мотивам захвата террористами Театрального центра в 2002 году.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с Михаилом Хасьминским — руководителем Центра кризисной психологии. Мы решили узнать, как правильно вести себя в такой ситуации. Лучше оградиться от страшных событий или пережить их вновь в эмоциональном плане, как это сделали те, кто снялся в фильме?

«Когда человек находится в отрицании, то он старается об этом не вспоминать, не говорить. Это один их первых этапов горя. Потом человек продвигаться и переходит на стадию вины, депрессии. И в этот момент ему очень надо говорить, надо для него самого. Просто взять это и закрыть невозможно. Закрыться и не разговаривать можно, но закрыть для собственной души эту тему невозможно», — отметил эксперт.

По словам Михаила Игоревича, человеку в одиночестве трудно это преодолеть кризис психологически. «Все-таки им помощь нужна», — заверил руководитель Центра кризисной психологии.

«Думаю, тогда с ними психологи поработали несколько дней, может недель, как обычно это бывает. Психологи МЧС делают эту работу. Они ее сделали совершенно точно до 40-го дня. А самые главные переживания начинаются как раз после и длятся до года или полутора лет. А в этот период, я полагаю, с ними никто не работал. Да и специалистов в этой области весьма мало», — высказался Хасьминский.

Эксперт в области психологии не стал скрывать, что не смотрел фильм режиссера Алексея Петрухина, поэтому не знает, как происходила работа с людьми, которые были заложниками и решили вновь вспомнить ту трагедию. «Съемки бывают разные, кино бывает разное. Можно пережить и снова травмироваться этим, а в некоторых случаях можно пережить и в какой-то степени проработать эту проблему, освободиться. Здесь очень все неоднозначно», — пояснил Михаил Игоревич. Он подчеркнул, что свидетелям теракта следует посетить церковь и серьезно проработать те события, переживания с психологом даже спустя столько лет.