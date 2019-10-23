Формальный брак: Сурикова вспомнила несчастливый союз со звукооператором из «Ералаша»

По словам кинорежиссера, ей нечего рассказать о втором муже. Их брак был по сути формальностью.

Кинорежиссер Алла Сурикова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она вспомнила свой второй неудавшийся брак. Он длился порядка пяти лет, но звезда неохотно о нем рассказывает. Она считает, что не была счастлива в этих отношениях.

Вторым супругом Аллы Суриковой был звукооператор по имени Евгений. Она познакомились, когда вместе работали над «Ералашем». У них завязался роман.

«Это был брак за браком. Было такое время, что надо было пожениться на ком-то. Вот он и взял меня в жены. Мы практически не жили вместе. Пять лет просто были якобы вместе. Типа штамп в паспорте поставили и на этом все. Он мне предложил, я согласилась. Вот и вся история, у которой не было счастливого конца», — сказала Алла Сурикова.

Как сказала звезда, ее второго мужа уже нет в живых, поэтому и говорить о нем нет никакого смысла.