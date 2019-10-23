Онколог считает, что к раку у Заворотнюк могла привести генетическая предрасположенность

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра ОН Клиник Анатолий Михайленко заявил, что онкологическое заболевание актрисе Анастасии Заворотнюк могло передаться по наследству.

Как сказал специалист, рак мозга или глиобластома происходит из-за изменения гена АРС. Он может передаваться по наследству. «Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию», — сказал врач.

В то же время онколог заявил, что генетические изменения никак не связаны с искусственным оплодотворением. Как считает специалист, ЭКО здесь ни при чем, сообщает портал Dni.ru.

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Напомним, что Анастасия Заворотнюк сейчас, по слухам, проходит лечение в реабилитационном центре на Рублевке. Отмечается, что день пребывания звезды сериала «Моя прекрасная няня» обходится ее родным примерно в сто тысяч рублей. Родственники не обращаются за помощью к друзьями и коллегам.

Добавим, что родные Заворотнюк не так давно подтвердили, что у актрисы проблемы со здоровьем. Сейчас всю самую оперативную и правдивую информацию о ее здоровье можно узнавать на страничке Заворотнюк в соцсетях. Ее ведет дочь актрисы. Недавно в ее честь прошла молитва.

Отметим, что первоначальные прогнозы журналистов о том, что у звезды имел место отек мозга, оказались неверны.