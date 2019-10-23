«Я знаю этих людей!»: Безрук рассказала о коррупционерах в российском кинематографе

Мария Безрук, кинокритик, член Союза кинематографистов, в эфире радио «Комсомольская правда» обвинила в кумовстве и коррупции чиновников от Минкульта, отвечающих за развитие кинематографа в нашей стране. Из-за этого в прокат якобы выходят картины, фактически обреченные на неуспех у зрителей, ведь речи о заработке здесь не стоит. Человек, давший откат чиновникам и получивший право на производство фильма, уже взял от минкульта кругленькую сумму, ну а дальнейшая судьба ленты мало волнует коррупционера.

Тему стали обсуждать в связи с опубликованными финансовыми отчетами о результатах проката картины «Герой» с Димой Биланом в главной роли. Фильм имел внушительную господдержку, однако потерпел серьезные убытки. Картине выделили 140 млн рублей, 110 из которых создатели фильма обязаны были вернуть. Лента обошлась кинокомпании в 222 млн рублей, а сборы составили – 80 млн.

«Господдержка – одна из серьезных проблем российского кинопроизводства, в том числе по причине кумовства и коррупции. Когда люди, имеющие давние и прочные связи с чиновниками в министерстве культуры, получали и продолжают получать финансирование на фильмы за щедрый откат. Это ни для кого не секрет. Эта система удобна в том числе и кинематографистам», — заявила Мария Безрук на радио «КП».

На вопрос ведущего, откуда она в курсе про эти дела, критик ответила: «Я знаю этих людей! Но я никогда публично не назову их имена. И вы их тоже знаете! В нашей стране практически все так работают».

Чтобы решить проблему, Мария предложила поменять всех чиновников, хотя и признала, что на место старых коррупционеров могут прийти новые.

Владимир Иванович Хотиненко, российский режиссер и сценарист, при этом заявил, что даже Голливуд далеко не всегда может предугадать – успешен будет фильм в прокате или нет. Поэтому связывать провал фильма с коррупцией не всегда правильно.