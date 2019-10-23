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«Радоваться нечему»: Ренат Агзамов прокомментировал приговор бывшей любовнице

Девушка по имени Наталья получила 7,5 лет колонии общего режима за вымогательство и угрозы.

«Радоваться нечему»: Ренат Агзамов прокомментировал приговор бывшей любовнице
Агзамов не рад приговору бывшей любовнице/https://www.instagram.com/renat_agzamov/

Кондитер Ренат Агзамов прокомментировал наказание, которое вынес суд его бывшей возлюбленной Наталье. Девушка, напомним, встречалась с Агзамовым, а после расставания стала вымогать у него деньги и угрожать. Поняв, что без помощи правоохранительных органов не справиться, кондитер обратился в соответствующие структуры. В итоге девушка была приговорена судом к 7,5 года общего режима.

Ренат Агзамов. Фото
Агзамов не рад приговору бывшей любовнице/https://www.instagram.com/renat_agzamov/

«Я не рад, что так закончилась эта история, потому что сама по себе она нерадостная. Здесь радоваться нечему. Я не рад, что это произошло. Ее вина доказана судом. Теперь вопросов не возникает, почему так произошло. Но сам факт, что эта история произошла — мне неприятна», — сказал кондитер.

Интересно, что одно время в СМИ распространился слух, будто бы девушка просила Агзамова отпустить ее из колонии, потому что хотела попрощаться с мамой, которая болела онкологическим заболеванием. В итоге родительница умерла.

«Это бред. Как я могу повлиять? Выпустить попрощаться? Детский сад какой-то. Она совершила особо тяжкое преступление. Это просто смех. Человек находится в тюрьме под следствием. В таких случаях к родным не отпускают. Сейчас у меня все прекрасно. Живем и работаем», — заметил Ренат Агзамов.

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кондитер Ренат Агзамовприговор судаРенат Агзамов
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«Радоваться нечему»: Ренат Агзамов прокомментировал приговор бывшей любовнице
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