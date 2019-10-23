Жена Урганта просветила Александрову на тему Stories в соцсети

Марина Александрова до недавнего времени вела очень скрытный образ жизни и старалась не выставлять на всеобщее обозрение подробности своих семейных отношений. Поклонники знают, что актриса состоит в гражданском браке с режиссером Андреем Болтенко, воспитывает дочку и сына.
Ситуацию исправил старший из наследников семилетний Андрей. Мальчик помог маме выйти из тени и явил себя многотысячной армии подписчиков звезды.
«Однажды листая новости, я наткнулась на информацию о себе.«Марина Александрова впервые показала сына». Я так удивилась», — призналась актриса в программе «Вечерний Ургант».
Разобраться что к чему помогла близкая подруга и супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе. Она-то и подсказала, что в Stories у Марины появились снимки сына. Именно они стали поводом для новостей.
«А я говорю, а что такое Stories?», — вспоминает актриса.
Дальше историю продолжил сам наследник. Оказывается, он взял мамин телефон, чтобы посмотреть погоду. Попутно зашел в Instagram и опубликовал несколько своих снимков в хронике. C тех пор Марина Александрова решила не так тщательно прятать свое счастье и пустила поклонников в свою личную жизнь. Она стала делиться семейными фото и это очень порадовало подписчиков.
Ранее Марина Александрова призналась, что оказалась в любовном треугольнике. Но это не про личную жизнь, а про рабочие будни, — пишет сайт Dni.ru.