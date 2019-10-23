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Жена Урганта просветила Александрову на тему Stories в соцсети

Первые фото актрисы там опубликовал ее семилетний сын.

Жена Урганта просветила Александрову на тему Stories в соцсети
Марина Александрова призналась, что долго не могла освоить соцсети ФОТО: Global Look Press

Марина Александрова до недавнего времени вела очень скрытный образ жизни и старалась не выставлять на всеобщее обозрение подробности своих семейных отношений. Поклонники знают, что актриса состоит в гражданском браке с режиссером Андреем Болтенко, воспитывает дочку и сына.

Ситуацию исправил старший из наследников семилетний Андрей. Мальчик помог маме выйти из тени и явил себя многотысячной армии подписчиков звезды.

«Однажды листая новости, я наткнулась на информацию о себе.«Марина Александрова впервые показала сына». Я так удивилась», — призналась актриса в программе «Вечерний Ургант».

Разобраться что к чему помогла близкая подруга и супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе. Она-то и подсказала, что в Stories у Марины появились снимки сына. Именно они стали поводом для новостей.

«А я говорю, а что такое Stories?», — вспоминает актриса.

Дальше историю продолжил сам наследник. Оказывается, он взял мамин телефон, чтобы посмотреть погоду. Попутно зашел в Instagram и опубликовал несколько своих снимков в хронике. C тех пор Марина Александрова решила не так тщательно прятать свое счастье и пустила поклонников в свою личную жизнь. Она стала делиться семейными фото и это очень порадовало подписчиков.

Ранее Марина Александрова призналась, что оказалась в любовном треугольнике. Но это не про личную жизнь, а про рабочие будни, — пишет сайт Dni.ru.

 

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"Вечерний Ургант"Иван УргантМарина Александрова
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Жена Урганта просветила Александрову на тему Stories в соцсети
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