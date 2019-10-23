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«Я сплю только в капе»: Канделаки сделала неожиданное признание

Как сказала телеведущая, ее супруга этот факт никак не беспокоит.

«Я сплю только в капе»: Канделаки сделала неожиданное признание
Канделаки спит в капе/http://globallookpress.com

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что уже несколько лет спит в капе. Она поправила прикус, который ранее не давал ей спокойной жизни. При этом подруги часто спрашивают ее, как к этому относится ее супруг — директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. Он, как известно, на 11 лет младше звездной супруги.

Тина Канделаки. Фото
Канделаки спит в капе/http://globallookpress.com

«Я сплю только в капе. Мужа моя капа давно не беспокоит. Капу надела, маску сделала и спать», — заявила Тина Канделаки.

Как сказала телеведущая, к пластическим хирургам она пока не обращалась. Звезда похвалила своего ортодонта. По ее мнению, правильный прикус – это лучше, чем услуги пластических хирургов. Однако телеведущая понимает, что от пластики никуда не уйдешь. Но к ней нужно прибегать никак не в 43 года. Именно столько сейчас Канделаки.

Звезда сказала, что на протяжении двух лет ходила в железных брекетах. После исправления прикуса изменилась даже форма ее лица, сообщает «Комсомольская правда».

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Василий БровкоКорпорация "Ростех"Тина Канделаки
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«Я сплю только в капе»: Канделаки сделала неожиданное признание
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