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Пока жена не видит: Ягудин пустился в пляс с белорусской красавицей

В это время супруга фигуриста Татьяна Тотьмянина восстанавливается дома после операции.

Пока жена не видит: Ягудин пустился в пляс с белорусской красавицей
Ягудин провел время с белорусской красавицей/http://globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, судя по всему, не теряет времени даром, пока его супруга, фигуристка Татьяна Тотьмянина, восстанавливается после операции. Как известно, жене спортсмена удалили не так давно желчный пузырь в одной из онкологических клиник.

Между тем ее супруг весело провел время с редактором реалити-шоу «Галерея красоты» Викторией Кириченко в столице Белоруссии Минске. Вместе с ней он станцевал под известную песню «Пчеловод».

«Новый сезон в фигурном катании стартовал — знакомьтесь: российско-белорусский дуэт», — заявил Алексей Ягудин.

Отметим, что не так давно в одном из интервью Алексей Ягудин обмолвился, что старается не разговаривать дома со своей супругой. Дело в том, что часто эти беседы завершаются скандалами. Спортсмен считает, что лучше просто молчать. В то же время он отметил, что его жена читает книги по психологии, поэтому знает подход к своему мужу.

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Тэги:

Алексей ЯгудинБелоруссияВиктория КириченкоМинскТатьяна Тотьмянина
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Пока жена не видит: Ягудин пустился в пляс с белорусской красавицей
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