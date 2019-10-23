«С мячом в Британию»: как московское «Динамо» разбило лучшие английские команды

13 ноября 1945 года состоялся первый из четырех товарищеских матчей между советским футбольным клубом «Динамо» и сильнейшими английскими командами – «Челси», «Кардифф Сити», «Арсеналом» и «Рейнджерс». А 13 ноября 2019 года триумф российских спортсменов можно будет увидеть в документальной ленте.

Без преувеличения – второго такого турне история советского и далее российского футбола не знала. Прилетев в Великобританию, «динамовцы» провели четыре встречи с профессионалами клубов Англии, Уэльса и Шотландии. Итог стал рекордом: две победы и две ничьих этих «потрясающих русских», как писала английская пресса.

Ведь в начале турне никто и предположить не мог, что футболисты из разрушенной войной страны смогут не просто достойно противостоять выдающимся английским спортсменам, но и победить. Именно после этого турне в СССР нашлись средства, силы и люди, которые в следующие годы построили Федерацию футбола СССР и сделали все, чтобы она вошла полноправным членом в ФИФА.

И вот теперь зрители смогут увидеть фильм формата документально-игровой, который расскажет об этих невероятных днях, проведенных «динамовцами» в Великобритании. Неудивительно, что в проекте почли за честь принять участие такие актеры, как : Валерий Баринов, Сергей Никоненко, Гела Месхи, Павел Деревянко, Андрей Мерзликин, Денис Никифоров, Павел Трубинер, Никита Зверев, Игорь Верник.

С помощью архивных фото и видеоматериалов создатели ленты покажут, как принимали советских спортсменов в британской империи, как английская пресса сделала кумирами миллионов британцев Алексея Хомича, Константина Бескова, Всеволода Боброва, Владимира Савдунина, Михаила Семичастного. Премьера фильма «С мячом в Британию» состоится 13 ноября на ТВ-канале «Матч-ТВ», передает Российская газета.

Кстати, в 1936 году вышел мега-популярный в то время фильм «Вратарь», где снялись настоящие игроки советского киевского «Динамо». Те самые, которые потом погибнут в оккупации, летом 1942 года, выиграв у немецкой команды.