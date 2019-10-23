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Тамада не по карману: Канделаки назвала свой гонорар за проведение свадьбы

По словам телеведущей, в качестве тамады ее сейчас заказывают редко, но она не бедствует.

Тамада не по карману: Канделаки назвала свой гонорар за проведение свадьбы
Канделаки зарабатывает на лекциях и корпоративах/http://globallookpress.com

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, как ей удалось заработать за 2018 год 133 миллиона рублей. Как сказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», информацию о своих доходах она скрывать не собирается. Как известно, Канделаки супруга директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Каждый год члены корпорации и их родственники должны рассказывать о своих доходах.

Тина Канделаки. Фото
Канделаки очень прилично зарабатывает/http://globallookpress.com

Львиную долю дохода бизнес-леди составляют лекции про здоровый образ жизни. Многие компании нанимают ее, чтобы она рассказывала их сотрудникам о правильном питании. Звезда получает очень солидные гонорары – 50 тысяч евро или примерно 3,5 миллиона рублей за каждое выступление.

Сейчас телеведущая практически отказалась от проведения свадеб. При этом она считает, что желающих пригласить ее огромное количество. Но никто не хочет платить ей большие деньги за торжества. Между проведением лекций и свадеб она всегда выбирает первое, потому что это позволяет ей самой развиваться.

Назвала звезда и гонорар, который бы заставил ее дрогнуть и вернуться к проведению свадеб – 150 тысяч евро, сообщает «Комсомольская правда».

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Тамада не по карману: Канделаки назвала свой гонорар за проведение свадьбы
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