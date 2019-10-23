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Дени Байсаров закрутил роман со студенткой МГИМО

Про девушку известно, что ее зовут Мария и она увлекается конным спортом.

Дени Байсаров закрутил роман со студенткой МГИМО
У внука Пугачевой появилась девушка/http://globallookpress.com

Внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Дени Байсаров закрутил роман с 21-летней студенткой МГИМО по имени Мария. Известно, что их знакомство состоялось много лет назад, когда еще оба были детьми. Со временем молодые люди очень привязались друг к другу.

Мария увлекается конным спортом. У нее очень красивая внешность. Каждый раз, когда Дени Байсаров приезжает в Россию из Англии, он встречается со своей возлюбленной. Именно с Машей в апреле нынешнего года сын певицы Кристины Орбакайте появился на юбилее своей звездной бабушки в Кремлевском дворце.

Кстати, тогда Мария сфотографировалась с Аллой Пугачевой. Примадонна без ума от девушки. Это сразу стало понятно всем.

Что касается самой студентки МГИМО, то на совместных снимках с Дени Байсаровым она отмечает, что рядом с молодым человеком «уже второй десяток лет». Сам сын бизнесмена Руслана Байсарова отвечает в комментариях зазнобе, что любовь между ними навсегда, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваДени БайсаровКристина Орбакайте
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Дени Байсаров закрутил роман со студенткой МГИМО
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