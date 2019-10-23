Дени Байсаров закрутил роман со студенткой МГИМО

Про девушку известно, что ее зовут Мария и она увлекается конным спортом.

Внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Дени Байсаров закрутил роман с 21-летней студенткой МГИМО по имени Мария. Известно, что их знакомство состоялось много лет назад, когда еще оба были детьми. Со временем молодые люди очень привязались друг к другу.

Мария увлекается конным спортом. У нее очень красивая внешность. Каждый раз, когда Дени Байсаров приезжает в Россию из Англии, он встречается со своей возлюбленной. Именно с Машей в апреле нынешнего года сын певицы Кристины Орбакайте появился на юбилее своей звездной бабушки в Кремлевском дворце.

больше по теме Николаев отреагировал на хвалебные слова Орбакайте в адрес Дени Байсарова 59-летний композитор вслед за дочерью Примадонны поздравил юношу с окончанием элитного лондонского вуза.

Кстати, тогда Мария сфотографировалась с Аллой Пугачевой. Примадонна без ума от девушки. Это сразу стало понятно всем.

Что касается самой студентки МГИМО, то на совместных снимках с Дени Байсаровым она отмечает, что рядом с молодым человеком «уже второй десяток лет». Сам сын бизнесмена Руслана Байсарова отвечает в комментариях зазнобе, что любовь между ними навсегда, сообщает «Комсомольская правда».