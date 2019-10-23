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Балерина Захарова призналась, что муж покорил ее игрой на скрипке

По словам звезды, именно у будущего супруга она впервые в жизни взяла автограф.

Балерина Захарова призналась, что муж покорил ее игрой на скрипке
Захарова вспомнила свое знакомство с мужем/http://globallookpress.com

Прима-балерина Большого театра и миланского «Ла Скала» Светлана Захарова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своем супруге, знаменитом скрипаче Вадиме Репине. У пары есть восьмилетняя дочь Анна.

Светлана Захарова. Фото
Захарова рассказала о знакомстве с мужем/http://globallookpress.com

«Я познакомилась с ним на концерте. После выступления пришла в гримерную комнату и впервые в жизни взяла автограф. Я была под впечатлением, как звучала его скрипка», — заявила Светлана Захарова.

Отметим, что сейчас у балерины и скрипача совместный проект, с которым они проехали уже по многим странам мира. В конце декабря они представят его в России. «За концерт у меня пять переодеваний. Муж в это время играет. Получается некое попурри из различных балетов», — сказала она.

Рассказала Захарова и о своей восьмилетней дочери. «Она занимается художественной гимнастикой. Я бы хотела, конечно, чтобы она пошла по моим стопам. Способности у нее есть. Кроме того, любую способность можно развить. Растяжка, гибкость – это все нарабатывается с годами», – заметила известная балерина.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Вадим РепинСветлана Захарова
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Балерина Захарова призналась, что муж покорил ее игрой на скрипке
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