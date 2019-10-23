НОВОСТИ

Дочь Заворотнюк поделилась загадочным снимком на фоне кирпичной стены

Девушка в последнее время редко радует своих фанатов свежими фотографиями.

Дочь Заворотнюк поделилась загадочным снимком на фоне кирпичной стены
Анна Заворотнюк разместила новую фотографию в соцсетях/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в одном из реабилитационных центров на Рублевке, Анна разместила в Instagram новую фотографию. На кадре девушка стоит на фоне кирпичной стены.

По традиции Анна Заворотнюк закрыла свой пост от комментариев. Кроме того, она никак не подписала снимок. Добавим, что с момента последнего поста девушки прошло почти две недели. В последнее время Анна Заворотнюк очень редко публикует в соцсетях новые снимки, прекрасно понимая, что к ней приковано повышенное внимание со стороны журналистов.

Не так давно Анна Заворотнюк опубликовала пост, в котором сообщила, что будет сама вести страничку своей матери в соцсетях. Ей надоел поток лживой информации о родительнице, которую акулы пера чуть ли уже не похоронили.

Недавно стало известно, что стоимость лечения Анастасии Заворотнюк в престижном реабилитационном центре на Рублевке обходится семье в сумму около ста тысяч рублей в день. Впрочем, у родных актрисы имеются деньги, чтобы оплачивать реабилитацию. За финансовой помощью они не обращались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна Заворотнюк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Заворотнюк поделилась загадочным снимком на фоне кирпичной стены
Интересно?
Поделись с друзьями: