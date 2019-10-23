Дочь Заворотнюк поделилась загадочным снимком на фоне кирпичной стены

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в одном из реабилитационных центров на Рублевке, Анна разместила в Instagram новую фотографию. На кадре девушка стоит на фоне кирпичной стены.

По традиции Анна Заворотнюк закрыла свой пост от комментариев. Кроме того, она никак не подписала снимок. Добавим, что с момента последнего поста девушки прошло почти две недели. В последнее время Анна Заворотнюк очень редко публикует в соцсетях новые снимки, прекрасно понимая, что к ней приковано повышенное внимание со стороны журналистов.

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Не так давно Анна Заворотнюк опубликовала пост, в котором сообщила, что будет сама вести страничку своей матери в соцсетях. Ей надоел поток лживой информации о родительнице, которую акулы пера чуть ли уже не похоронили.

Недавно стало известно, что стоимость лечения Анастасии Заворотнюк в престижном реабилитационном центре на Рублевке обходится семье в сумму около ста тысяч рублей в день. Впрочем, у родных актрисы имеются деньги, чтобы оплачивать реабилитацию. За финансовой помощью они не обращались.