«Бабино чудо»: Стас Пьеха необычно анонсировал концерт

К большому сожалению многочисленных поклонников творчества Стаса Пьехи, равно как и всего звездного семейства, в последнее время артист не так часто дает большие сольные концерты. Накануне на своей странице в социальной сети Instagram появился видеоролик, из которого становится понятно – пора безмолвия миновала.

На кадрах Стас сидит вместе со своей знаменитой бабушкой Эдитой Пьехой и разговаривает по-французски. Затем появляется афиша предстоящего концерта – творческого вечера, посвященного 15-летию творческой деятельности Стаса. А называется концерт «Бабино чудо». При этом на афише артист предстал в образе Джо Дассена.

На эту публикацию отреагировали не только подписчики Пьехи, но и его звездные коллеги. Например, Денис Клявер отметил в комментариях, что с такой рекламой и названием выступления аншлаг Стасу гарантирован.

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Кстати, накануне портал Teleprogramma.pro писал о том, что Стас Пьеха уже назвал звездных гостей своего творческого вечера.