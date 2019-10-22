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Вместо медового месяца: Собчак получила в подарок поездку на Мальдивы

Телеведущая стала победительницей премии журнала MODA topical «Прорыв года». Награду Собчак принесло ее шоу на YouTube.

Вместо медового месяца: Собчак получила в подарок поездку на Мальдивы
Ксения Собчак. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ксения Собчак стала одним из номинантов на получение премии «Прорыв года», которую уже в 10-й раз в Москве вручал журнал MODA topical. Кроме нее, среди номинантов были Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Рита Дакота, Джиган, Жасмин и многие другие. На торжественную церемонию телеведущая пришла в темно-зеленом платье и с радостью позировала фотографам.

Ксения Собчак на церемонии вручения премии «Прорыв года»
Ксения Собчак на церемонии вручения премии «Прорыв года». Фото: Кристина Десятова

Канал Ксении «Осторожно, Собчак» стал победителем в номинации «Прорыв года». «Недавно на моем канале появилась магическая цифра — миллион подписчиков. YouTube — это сложно, многие мои коллеги пришли в YouTube и у них это не получилось. И я рада, что теперь YouTube становится местом для умного контента. И я хочу призвать всех, у кого есть возможность, делать свой проект», — сказала Собчак во время награждения. 

В качестве приза Ксения получила семь ночей в отеле на Мальдивах. Напомним, до этого премию в номинации «Музыкальная премьера года» получила Наталья Подольская.

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Вместо медового месяца: Собчак получила в подарок поездку на Мальдивы
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