Вместо медового месяца: Собчак получила в подарок поездку на Мальдивы

Ксения Собчак стала одним из номинантов на получение премии «Прорыв года», которую уже в 10-й раз в Москве вручал журнал MODA topical. Кроме нее, среди номинантов были Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Рита Дакота, Джиган, Жасмин и многие другие. На торжественную церемонию телеведущая пришла в темно-зеленом платье и с радостью позировала фотографам.

Канал Ксении «Осторожно, Собчак» стал победителем в номинации «Прорыв года». «Недавно на моем канале появилась магическая цифра — миллион подписчиков. YouTube — это сложно, многие мои коллеги пришли в YouTube и у них это не получилось. И я рада, что теперь YouTube становится местом для умного контента. И я хочу призвать всех, у кого есть возможность, делать свой проект», — сказала Собчак во время награждения.

В качестве приза Ксения получила семь ночей в отеле на Мальдивах. Напомним, до этого премию в номинации «Музыкальная премьера года» получила Наталья Подольская.