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Никита Михалков помог установить памятник Алексею Баталову

Монумент народному артисту СССР открыли на Преображенском кладбище.

Никита Михалков помог установить памятник Алексею Баталову
Алексей Баталов. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Памятник Алексею Баталову установили спустя два года после его смерти. Монумент на Преображенском кладбище изображает артиста в одной из самых известных его ролей — Бориса из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». 

Вдова Баталова, Гитана Леонтенко, рассказала, что ее супруг всегда задумывался о Великой Отечественной войне. По ее словам, он переживал, что не отправился на фронт, хотя в 1941 году ему было всего 12. Вдова Алексея Владимировича добавила, что будущий актер, скорее всего, нашел бы способ попасть на передовую, если бы его семья не была эвакуирована в Бугульму. 

Проект памятника создал скульптор Александр Ноздрин. Примечательно, что средства на изготовление монумента и его установку были найдены легко. Все дело в том, что сумму в 3,5 миллиона рублей пожертвовал фонд правообладателей Никиты Михалкова. 

Как рассказала Гитана Леонтенко, памятник установлен в знаковом месте для самого Баталова — на этом же кладбище похоронены его мать, отчим, писатель Виктор Ардов, брат Борис. Там же есть захоронения красноармейцев, погибших в Великую Отечественную. По признанию вдовы актера, он нередко говорил, что должен был быть среди них. 

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актерАлексей БаталовГитана ЛеонтенкоЛетят журавлипамятник
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Никита Михалков помог установить памятник Алексею Баталову
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