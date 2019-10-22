Редкие кадры: Мерьем Узерли показала маму в молодости

Актриса из «Великолепного века» крайне редко показывает в социальной сети своих родителей. Чаще всего знаменитость публикует в Instagram фото своей единственной дочери Лары. Малышка появилась на свет в феврале 2014 года. На тот момент Мерьем Узерли уже покинула проект, в котором снималась вместе с Халитом Эргенчем и Бураком Озчивитом.

В СМИ писали о том, что причиной тому стало интересное положение актрисы. Также обсуждалась еще одна версия, согласно которой Узерли была недовольна своими гонорарами за съемки. Сама же Мерьем никак не комментировала уход из «Великолепного века».

Актриса продолжает сниматься в кино, стараясь находить время и на близких. По словам Узерли, она очень привязана к родителям. В Instagram знаменитость опубликовала видеоролик из семейного архива, показав редкие кадры — маму в молодости. Стоит отметить, что Мерьем очень похожа на свою родительницу, ее вполне можно назвать усовершенствованной копией Урсулы (мама актрисы. — Прим. ред.).

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не так давно партнерша Халита Эргенча решила вернуться к естественному образу, отказавшись от силикона. Ранее стало известно, что Узерли увеличила объем губ с помощью инъекций. Кроме того, знаменитость поправила нос, согласившись на ринопластику. Новый облик актрисы дополнил татуаж бровей. Однако вскоре Мерьем устала от «кукольного» образа, отдав предпочтение натуральной красоте.