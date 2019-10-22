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Двойник Зеленского решил попробовать свои силы в Comedy Club и кино

Умид Исабаев готов к любой работе, главное, чтобы не кормили свининой.

Двойник Зеленского решил попробовать свои силы в Comedy Club и кино
Двойник Владимира Зеленского мечтает выйти на сцену ФОТО: mash

Двойник президента Украины Умид Исабаев очень рад внезапной популярности и готов использовать свалившийся на него шанс. Мужчина объявил, что готов сниматься в кино, выступать на сцене и смешить людей.

Одним словом, все, что касается телевидения и шоу-бизнеса, то это направление крайне желанно для Умида. Мужчина уверен в своих способностях и обучаемости в том числе, поэтому уверен, что у него все получится, главное, чтобы дали шанс и не кормили свининой в кадре — этот продукт ему не позволяет потреблять религия.

Рассказывая о своих планах, Умид Исабаев даже согласился обратиться к Гарику Мартиросяну с просьбой взять его в Comedy Club.

«Возьмите меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club! Если получится», — делится двойник президента с телеграмм-каналом Мash.

Есть у мужчины еще одна мечта — работать в паре с Михаилом Галустяном. Он давно является поклонником артиста и хочет познакомиться с ним.

Умид Исабаев стал популярным в октябре 2019 года. Его сфотографировали в московском метро, фото оказалось в сети и тысячи человек сошлись во мнении, что он — копия президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые даже предположили, что у политика был брат-близнец, с которым его разлучили в детстве. Другие же называют данную версию индийским фильмом и призывают не искать мистических совпадений, сообщает сайт Радио «КП».

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Тэги:

Владимир ЗеленскийГарик МартиросянМихаил Галустян
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Двойник Зеленского решил попробовать свои силы в Comedy Club и кино
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