Лопырёва бросила грудного сына ради модного показа

Виктория Лопырёва оставила восьмимесячного Марка Лео на попечение возлюбленного — бизнесмена Игоря Булатова — ради модного показа Игоря Чапурина. Экс-невеста «золотого голоса России» Николая Баскова не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой осени.

больше по теме Лопырева прилетела в Сочи в тех же джинсах, в которых позировала в Париже Модель не видит смысла тратить баснословные суммы на гардероб.

Сама Виктория с особой тщательностью выбирала наряд для выхода в свет. Девушка отдала предпочтение старой доброй классике, напомнив о том, что всё новое — это хорошо забытое старое. Рядом с именитым дизайнером Лопырёва позировала в алой шелковой блузе и черных брюках-клеш.

«Много лет ты держишь марку, как принято говорить. Мой дорогой друг, продолжай творить и создавать, а мы, твои музы, всегда рядом! Шоу удалось, впрочем, как и всегда!» — отметила Виктория, сделав комплимент Чапурину.

К слову, в одном из недавних интервью, еще в будучи в декрете, возлюбленная Игоря Булатова жаловалась на то, что с рождением первенца ей пришлось столкнуться с однообразием и рутиной. Виктория призналась: она скучает по частым командировкам, бешеному рабочему графику, перелетам и новым знакомствам. При этом модель искренне верит: когда их с Игорем сын немного подрастет, она снова вернется к привычному образу жизни.