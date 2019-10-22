Преподаватель «внебрачного сына» Цискаридзе заявил, что парню не стать актером

19-летний парень, выдающий себя за внебрачного сына Николая Цискаридзе, хоть и учится на актера, но никогда им не станет. Такое мнение высказал порталу Teleprogramma.pro бывший преподаватель сценической речи юноши, Валентин Терехов. Напомним, молодой азербайджанец Тимур Акперов, заявивший, что его отец — известный балетмейстер, является студентом «заочки» МосГУ.

«Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким отношением к учебе. От коллеги я узнал, что Акперов и сейчас продолжает учиться — то ходит, то не ходит. То он весь больной и у него давление, то еще какие-то причины», — рассказал Терехов.

Он также поведал, что юноша является довольно истеричным и инфантильным человеком. Пока преподаватель вел у Тимура свой предмет, тот умудрился на ровном месте устроить конфликт с педагогом. Когда мужчина задал ему элементарный вопрос из программы, парень вдруг закатил страшную истерику и побежал писать докладную декану. После этого скандала актер поставил студенту тройку на зачете, на том они и расстались.

Кстати, какого-то особого сходства с Николая Цискаридзе педагог у молодого человека не обнаружил.

А вы верите в то, что парень действительно может оказаться потомком известного танцора?