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Преподаватель «внебрачного сына» Цискаридзе заявил, что парню не стать актером

Тимур Акперов якобы плохо посещает занятия в университете и конфликтует с педагогами.

Преподаватель «внебрачного сына» Цискаридзе заявил, что парню не стать актером
Тимур Акперов на своей странице в социальной сети пытается доказать, что он - копия Цискаридзе. Фото: instagram.com/timactor1/

19-летний парень, выдающий себя за внебрачного сына Николая Цискаридзе, хоть и учится на актера, но никогда им не станет. Такое мнение высказал порталу Teleprogramma.pro бывший преподаватель сценической речи юноши, Валентин Терехов. Напомним, молодой азербайджанец Тимур Акперов, заявивший, что его отец — известный балетмейстер, является студентом «заочки» МосГУ.

«Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким отношением к учебе. От коллеги я узнал, что Акперов и сейчас продолжает учиться — то ходит, то не ходит. То он весь больной и у него давление, то еще какие-то причины», — рассказал Терехов.

Он также поведал, что юноша является довольно истеричным и инфантильным человеком. Пока преподаватель вел у Тимура свой предмет, тот умудрился на ровном месте устроить конфликт с педагогом. Когда мужчина задал ему элементарный вопрос из программы, парень вдруг закатил страшную истерику и побежал писать докладную декану. После этого скандала актер поставил студенту тройку на зачете, на том они и расстались.

Кстати, какого-то особого сходства с Николая Цискаридзе педагог у молодого человека не обнаружил.

А вы верите в то, что парень действительно может оказаться потомком известного танцора?

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Тэги:

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Преподаватель «внебрачного сына» Цискаридзе заявил, что парню не стать актером
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