«Кайф!»: Бузова восхитилась, как Розенбаум перепел ее песню

Известный исполнитель вдохнул новую жизнь в композицию «Водица» в программе «Вечерний Ургант».

Ольга Бузова не осталась в стороне и прокомментировала исполнение Александром Розенбаумом ее песни. В программе «Вечерний Ургант» бард виртуозно спел композицию «Водица».

Певец удивил не только Ивана Урганта и зрителей, сидящих в зале, но и огромное количество телезрителей и пользователей Интернета. Часть из удивившихся оказалась подписана на Ольгу Бузову в соцсетях и девушке тут же поставили в пример виртуозное исполнение.

«Таланту подвластно все. И даже песня Бузовой», — пишут пользователи в соцсети.

В свою очередь Ольга отметила, что данное творчество становится доброй традицией. пару лет назад Александр Яковлевич уже пробовал свои силы, исполнив «Мало половин».

«Кайф! Уже становится доброй традицией Розенбауму петь мои песни», — написала исполнительница в Instagram.

Тот редкий случай, когда подписчики согласились с Ольгой и не стали отпускать в ее адрес колкости.

«Крутой мужик!» «Талантище, из всего может сделать конфетку!» «Вот харизма у Розенбаума!» — прокомментировали фанаты.

Кстати, в эфире этого же шоу Александр Розенбаум сделал интересное заявление. Он признался, что готов отказаться от своей визитной карточки — усов, но только ради очень интересного предложения, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее оба ресторана BUZfood, входящие в ООО «Бузова Рест Компани» в Москве, закрылись. Заведения работали в столице менее полутора лет, а теперь «по техническим причинам» больше не обслуживают посетителей, сообщает Пятый канал.