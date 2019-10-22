Артем Шейнин высказался об образе Украины на российском ТВ

Ведущий Первого канала Артем Шейнин стал гостем очередного выпуска программы «Простыми словами» на радио «Комсомольская правда». Ведущий Андрей Норкин начал разговор с обсуждения слов Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Тогда в ответ на замечание украинского политолога Михаила Погребинского о том, что некоторые ток-шоу на российском телевидении выставляют Украину «в непопулярном свете», президент сказал, что если это действительно так, то он согласен с тем, что в таком случае редакционную политику нужно менять. «Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в невыгодном свете. Речь может идти о политике властей, но никак не о стране и народе», — заявил тогда глава государства.

В беседе с Норкиным Артем Шейнин заметил, что в той части программы, которую он ведет, этого вопроса не касался вообще. Что касается тех людей, которые увидели в словах президента критику в адрес и рекомендацию что-то изменить, то журналист уверен, что есть два варианта — либо это манипуляция, либо неумение читать. «Я в этой фразе услышал ровно то, что если мы в своей программе про Украину не обобщаем, что Украина и украинцы – это все в негативном контексте, то в этот момент вся причина для вопросов и ко мне, и к тебе, и к большинству тех, кого я знаю, заканчивается», — заявил Шейнин.

Ведущий программы «Время покажет» уточнил, что не считает фразу Путина адресованной ему и его передаче. Он напомнил, что сам президент не раз критически высказывался об украинских властях. И тогда никто не думал, будто он говорит о народе Украины. «Те на Украине, кто смотрит российские политические шоу, и те, кто считает себя частью братского нам народа, ни я, ни ты, ни люди с других каналов в адрес этих людей ничего негативного в программах не позволяют», — подчеркнул Шейнин.