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Фаворитка короля Таиланда лишилась титула, покусившись на место королевы

Сининат впервые почти за сто лет стала первой, кто получил в Таиланде титул королевского консорта, но надолго сохранить звание не удалось.

Фаворитка короля Таиланда лишилась титула, покусившись на место королевы
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) лишил звания свою фаворитку ФОТО: Wikipedia

Король Таиланда лишил официального звания консорта свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Причиной стала чрезмерная амбициозность последней, за это она заплатила высокую цену.

Сининат впервые почти за сто лет стала первой, кто получил в Таиланде титул королевского консорта. Это почетное звание было присвоено ей всего пару месяцев назад, сразу после женитьбы 67-летнего монарха на его четвертой жене.

В официальном заявлении королевской администрации говорится, что причиной, по которой фаворитка впала в немилость — это ее чрезмерная амбициозность.

«Пыталась поднять себя до статуса королевы», — говорится в комментарии дворца.

Это поведение было сочтено неуважительным по отношению к монарху, реакция последнего последовала незамедлительно.

Сининат Вонгваджирапакди была военным пилотом, дослужилась до звания генерал-майора, после чего сменила военную службу на службу во дворце. Она была представлена к королю, отвечала за его безопасность и выполняла функции личной медсестры, сообщает сайт Радио «КП».

Коронация Махи Вачиралонгкорна, Рамы X прошла 4 мая 2019 года. Церемония длится в течение трех дней, сообщает 5-tv.ru.

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Фаворитка короля Таиланда лишилась титула, покусившись на место королевы
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