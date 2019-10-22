Фаворитка короля Таиланда лишилась титула, покусившись на место королевы

Сининат впервые почти за сто лет стала первой, кто получил в Таиланде титул королевского консорта, но надолго сохранить звание не удалось.

Король Таиланда лишил официального звания консорта свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Причиной стала чрезмерная амбициозность последней, за это она заплатила высокую цену.

Сининат впервые почти за сто лет стала первой, кто получил в Таиланде титул королевского консорта. Это почетное звание было присвоено ей всего пару месяцев назад, сразу после женитьбы 67-летнего монарха на его четвертой жене.

В официальном заявлении королевской администрации говорится, что причиной, по которой фаворитка впала в немилость — это ее чрезмерная амбициозность.

«Пыталась поднять себя до статуса королевы», — говорится в комментарии дворца.

Это поведение было сочтено неуважительным по отношению к монарху, реакция последнего последовала незамедлительно.

Сининат Вонгваджирапакди была военным пилотом, дослужилась до звания генерал-майора, после чего сменила военную службу на службу во дворце. Она была представлена к королю, отвечала за его безопасность и выполняла функции личной медсестры, сообщает сайт Радио «КП».

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