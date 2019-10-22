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Разоблаченная в обмане подписчиков 19-летняя блогерша поехала в тур

После того, как выяснилось, что Instasamka платила стороннему человеку за свой контент, девушка получила еще больше популярности.

Разоблаченная в обмане подписчиков 19-летняя блогерша поехала в тур
Дарья Зотеева, она же Instasamka. Фото: instagram.com/instasamka/

Историю 19-летней блогерши под ником Instasamka сейчас называют громким скандалом российского Интернета. Девушка, набрала 1,8 подписчиков в Instagram и 323 тысячи в YouTube оказалась обманщицей. Тексты ей и контент ей сочинял другой человек.

Как пишет Mash, не окончившая школу Дарья Зотеева скооперировалась с парнем по имени Никита, который за 100 тысяч в месяц придумывал, чем ей развлекать аудиторию. А там — истории про ограбление, ДТП, алкоголь и прочие страсти, на которые «велись» подростки. Блогерша успешно создала себе репутацию «плохой девчонки», набрала подписчиков и получила дорогие рекламные контракты. Но когда она перестала платить своему бизнес-партнеру, тот сделал разоблачающее видео о ее обмане.

Узнавшие правду подписчики тут же закидали Дарью гневными сообщениями, однако антипиар — тоже пиар. И сейчас Instasamka вместо того, чтобы свернуть удочки, поехала по городам с рэп-концертами. В среднем, на ее выступление приходит от 200 до 400 человек, берет за музыкальный вечер она 300 тысяч рублей. В добавок, рекламные контракты остались при Зотеевой. Вот как, оказывается, работают современные заработки в Интернете.

Отписались бы вы от блогера, если бы узнали, что контент ему сочиняет другой человек?

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Разоблаченная в обмане подписчиков 19-летняя блогерша поехала в тур
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