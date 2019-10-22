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Гусман позитивно оценил приход к власти на Украине еще одного юмориста

Звезда Клуба веселых и находчивых Сергей Сивохо назначен на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

Гусман позитивно оценил приход к власти на Украине еще одного юмориста
Сергей Сивохо вошел в команду президента Украины Владимира Зеленского ФОТО: https://www.instagram.com/ciboxo/

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал новости из Украины. Там на пост секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса назначен звезда Клуба веселых и находчивых Сергей Сивохо.

По мнению Гусмана, неправильно вешать ярлыки и постоянно обращаться к биографии Сивохо, указывая на его артистическое прошлое. Неважно, откуда человек приходит во власть, главное, чтобы показал себя как умный, порядочный и яркий человек.

«Я всегда не понимал идиотского выражения, что «Зеленский — комик». А все остальные у нас из Пажеского корпуса или «лицея Его Величества»?» — сказал Гусман «Газете.Ru».

Он поделился, что знает Сивохо уже много лет и только с лучшей стороны.

«Умный, хороший и сильный человек. Каким он стал сейчас, я не знаю, но желаю ему ни пуха ни пера, успехов, потому что работы там — конь не валялся», — заключил Юлий Гусман.

Ранее о новом назначенце высказался Леонид Ярмольник. Он иронично отметил, что такой подход может дать хорошие результаты — Зеленский набирает людей, которые ему соответствуют, сообщает сайт Радио «КП».

Сам экс-участник КВН признается в соцсетях, что очень волнуется и обещает приложить максимум усилий, чтобы его работа в новой должности была полезна.

Проблемы Донбасса Сивохо хорошо знакомы. Он является уроженцем Донецка. Во времена молодости успел не только поиграть в КВН, но и сняться в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». С нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским сталкивался по работе, когда трудился в его  «Студии Квартал-95» в качестве креативного продюсера.

 

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Тэги:

ДонецкКВНСергей СивохоЮлий Гусман
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Гусман позитивно оценил приход к власти на Украине еще одного юмориста
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