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Не только лыжи: как провести зиму в Швейцарии

В это европейской стране много достопримечательностей, а в городах - уникальная архитектура и развлечения для всех.

Не только лыжи: как провести зиму в Швейцарии
Фото предоставлено рекламодателем

Думаете, зимой в Швейцарии можно только кататься на лыжах? Хотя альпийские склоны заслуженно считаются одними из лучших в мире, это не единственная точка притяжения туристов.

Любители истории найдут в Швейцарии множество достопримечательностей, поскольку дом или гостиница, построенные в XVII веке, тут совсем не редкость. Правда, совсем маленькие деревушки в горах стоит все же посещать летом. Зато к вашим услугам архитектура городов. Прекрасно сохранившийся средневековый Арау, «город-фреска» Штайн-ам-Райн, Берн, основанный всего на 50 лет позже Москвы… этот список можно продолжать бесконечно.

Любителям активного отдыха, уставшим от лыж и сноубордов, кроме этого, можно посоветовать довольно экзотическое развлечение: катание на каноэ по Люцернскому озеру. Хотите еще быстрее? По озеру Бринц можно покататься на единственном в своем роде реактивном катере. Гарантируем – скучно не будет!

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Не только лыжи: как провести зиму в Швейцарии
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