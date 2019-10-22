В театре на Малой Бронной подтвердили, что Богомолов хочет поднять цены на билеты

Многое в этом вопросе будет зависеть от репертуара и успешных у зрителей спектаклей.

В пресс-службе театра на Малой Бронной подтвердили, что режиссер Константин Богомолов собирается поднять цены на спектакли для жителей столицы и приезжих гостей, которые захотят прийти на одну из постановок.

«Все будет зависеть от репертуара, задач. Потенциально руководство хочет повысить цены, а как будет дальше пока неизвестно», — заявил представитель пресс-службы театра.

Здесь также отметили, что пока билетов по 15 тысяч рублей, как ранее анонсировал супруг Ксении Собчак, нет. «Будут ли такие цены пока неизвестно. На спектакли текущего репертуара цены не изменились», — добавил представитель пресс-службы.

Напомним, что недавно Константин Богомолов заявил, что в театре не собираются ждать бюджетных денег от правительства столицы. В связи с этим цены на билеты заметно вырастут. Самые дорогие квитки будут стоить по 15 тысяч рублей. Кроме того, за ближайшие два года в Театре на Малой Бронной полностью изменится репертуар.