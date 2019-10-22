Читатели Teleprogramma.pro высказались об алиментах футболистов

Итак, справедливо ли то, что игрок клуба «Сочи» Иван Новосельцев будет перечислять экс-супруге и своему ребенку лишь 20 тысяч рублей при зарплате в 7 миллионов?

Накануне суд определил размер алиментов, которые должен ежемесячно выплачивать футболист Иван Новосельцев своей жене Катерине и их общему сыну. Напомним, пара сочеталась браком в 2015 году, а в феврале 2019 года стало известно, что молодожены ждут ребенка. Правда, вскоре спортсмен объявил, что уходит из семьи.

Катерина до брака с Иваном активно строила карьеру баскетболистки. Она оставила спорт ради семьи. Теперь же, оставшись вдвоем с маленьким сыном, она претендовала на алименты. Суд определил: их размер составит 20 тысяч рублей. Эта сумма возмутила бывшую спортсменку — ведь зарплата ее экс-супруга составляет 7 миллионов рублей в месяц.

Мы спросили у наших читателей, справедлива ли на их взгляд такая сумма. Мнения разделились. Так, почти 70% убеждены, что этой суммы мало. По их мнению, футболист должен выплачивать 25% от своего дохода, как того требует закон. 12% читателей считают, что и 20 тысяч рублей — совсем не плохие деньги, ведь большинство россиян зарабатывают меньше. Еще меньше, около 7%, уверены, что рождение ребенка — решение женщины. Согласно их ответам, ответственность за сына полностью лежит на плечах Катерины. Еще 10% признались, что у них нет сложившегося мнения по этому вопросу.

К слову, Катерина не собирается мириться с решением суда. С помощью адвоката, Кати Гордон, она намерена обжаловать его и добиться увеличения размера алиментов.