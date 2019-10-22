НОВОСТИ

Семья Заворотнюк сэкономила на погребении брата актрисы и его жены

Родственникам не пришлось платить за могилы на Анкудиновском кладбище.

Семья Заворотнюк сэкономила на погребении брата актрисы и его жены
Родные Заворотнюк сэкономили на погребении родственников/http://globallookpress.com

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его жены Надежды Кузнецовой, которая скончалась в этом году. Дело в том, что на Анкудиновском кладбище, где они похоронены, ранее был погребен отец актрисы, член академии российского телевидения Юрий Заворотнюк. Он скончался в 2015 году.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Семья Заворотнюк не платила за места на кладбище/http://globallookpress.com

Между тем по разрешению правительства Москвы бесплатно на кладбище могу похоронить, если есть прямое родство. В случае с семьей Заворотнюк это как раз тот самый случай.

Анкудиновское кладбище относится к закрытому типу. Участок здесь можно приобрести только через аукцион. Официальные стартовые цены на погосте стартуют от 652 тысяч рублей. Многое зависит от престижности участка. Урну с прахом можно похоронить за 26 тысяч рублей.

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья выбрала неслучайно. Рядом в деревне Крекшино у них огромный особняк. Родным удобно ездить именно на это кладбище, навещая родственников, сообщает портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСвятослав ЗаворотнюкЮрий Заворотнюк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семья Заворотнюк сэкономила на погребении брата актрисы и его жены
Интересно?
Поделись с друзьями: