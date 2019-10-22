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Плохая примета: Петренко потерял кольцо после венчания с Бродской

По словам актера, он был очень расстроен.

Плохая примета: Петренко потерял кольцо после венчания с Бродской
Петренко рассказал, как искал свое венчальное кольцо/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как потерял кольцо после венчания с актрисой театра и кино Кристиной Бродской.

Игорь Петренко и Кристина Бродская. Фото
Петренко потерял венчальное кольцо/http://globallookpress.com

«Однажды я возвращался домой с сумками зимой. Решил поехать на трамвае, потому что машины стояли в пробках. И вдруг кондуктор говорит: «Трамвай дальше не идет». Оказалось, что два парня вылетели на трамвайные пути. А у меня сумки с продуктами. И я сказал: «Давайте вытащим». В итоге мы с другими пассажирами начали толкать автомобиль. Нам удалось его вытащить», — вспомнил он.

Когда довольный актер пришел домой, то оказалось, что он потерял венчальное кольцо. Он знал, что это плохая примета. Актер попросил у друга металлоискатель, но поиски не принесли результата. «Я долго был расстроенный. Лишь спустя несколько дней вернулся на это место и все-таки нашел кольцо», — заявил актер.

Как заметил Петренко, они с женой расценили это как добрый знак. «Много потерь было в жизни. Очень много печали на душе. Мне дали шанс, на мне не поставили крест где-то там свыше», — заявил актер.

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Тэги:

Игорь ПетренкоКристина БродскаяПрограмма "Судьба человека"
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Плохая примета: Петренко потерял кольцо после венчания с Бродской
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