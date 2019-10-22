Звезда «Кармелиты» Николай Лекарев изменял жене с танцовщицей

Николай Лекарев является заслуженным артистом России. Он играл в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», а также в сериале «Кармелита». У 61-летнего актера и режиссера очень большая семья: сын, три дочери и 11 внуков. Но недавно мужчина оказался в центре скандала. Его домработница Наталья Васильченко заявила, что у нее с женатым актером, который старше ее на 40 лет, был страстный роман. Правда детектор лжи показал, что она соврала.

Но при этом стало известно, что Лекарев был неверен жене. После эфира передачи «На самом деле» с редакторами связалась танцовщица Малика Неятова и заявила, что это с ней артист изменял жене. Более того, она утверждает, что Николай отец ее младшей дочери Беаты. По ее словам, он сам выбрал имя для ребенка, но отцовство не признал. Теперь девушка требует, чтобы актер сделал ДНК-тест на отцовство.

«Мы выступали на юбилее очень важного человека. Тогда я увидела его и влюбилась», — рассказала героиня. Малика призналась, что знала о том, что Лекарев женат. Более того, она сама тоже состояла в браке. По словам девушки, в будущем она развелась с мужем и ждала, что артист исполнит свое обещание — жениться на ней, но этого не произошло.

Сам Николай Григорьевич заверил, что Неятова заинтересовала его, как танцовщица.

«После третьей встречи она настолько расшевелила мою душу. Стала говорить, что одинока, воспитывает детей, негде жить, проблемы жуткие. И стала называться ота, что по-узбекски означает папа. Я старался помогать», — объяснил режиссер.

Проверка на детекторе лжи показала, что Лекарев не раз виделся с Маликой и передавал ей цветы. Также он изменял своей жене с ней. Более того, артист заплатил 100 тысяч рублей начальнице девушке, чтобы она дала ему телефон танцовщицы. После этого ведущему Дмитрию Шепелеву осталось только сообщить результаты ДНК-экспертизы. Она показала, что с Лекарев не является отцом маленькой Беаты.