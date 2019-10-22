НОВОСТИ

Бродская рассказала, как выводила Петренко из ступора после расставания с Климовой

Жена актера отметила, что ощущала себя матерью Терезой.

Бродская рассказала, как выводила Петренко из ступора после расставания с Климовой
Бродская помогла Петренко преодолеть кризис/http://globallookpress.com

Супруга Игоря Петренко, актриса театра и кино Кристина Бродская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как помогала нынешнему мужу пережить расставание с  Екатериной Климовой.

Игорь Петренко. Фото
Бродская смогла спасти Петренко, когда он расстался с Климовой/http://globallookpress.com

Они познакомились на съемках картины «Огонь для Олимпиады». При этом в те годы актер продолжал пить. Однажды он сел за руль пьяным. «Скорость была высокая. Я чуть не улетел с дороги в кювет. Резко вывернул руль влево. В этот момент понял, что нужно нажать на газ, а не на тормоз. Я остановился. Был сорван бампер. Я понял, что лечу в тартарары. Я ощутил, что порушил все вокруг себя», — сказал актер, оценив предыдущую жизнь.

Между тем его нынешняя жена, которая на 13 лет его младше и которая родила актеру уже трех дочерей, заявила, что прекрасно понимала, что Петренко нужна помощь.

«Он звонил каждый день. Я жила тогда в Петербурге. Он прилетал, мы много гуляли. Я смелый человек, люблю бросать вызовы. Я чувствовала Игоря как человека и мужчину. Он звонил, потом вдруг не звонил. Я не понимала этого. Поговорила с ним. Поняла, что ему тяжело на душе. Я чувствовала себя матерью Терезой. А потом он снял квартиру в Москве и предложил нам жить вместе», — сказала Бродская.

«Кристина дала мне необходимую свободу и мне становилось все легче. Это были не нравоучения, а легкость, тепло и свет. Я понял, что мне нужно это охранять», — добавил Игорь Петренко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина КлимоваИгорь ПетренкоКристина БродскаяПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бродская рассказала, как выводила Петренко из ступора после расставания с Климовой
Интересно?
Поделись с друзьями: