Бродская рассказала, как выводила Петренко из ступора после расставания с Климовой

Супруга Игоря Петренко, актриса театра и кино Кристина Бродская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как помогала нынешнему мужу пережить расставание с Екатериной Климовой.

Они познакомились на съемках картины «Огонь для Олимпиады». При этом в те годы актер продолжал пить. Однажды он сел за руль пьяным. «Скорость была высокая. Я чуть не улетел с дороги в кювет. Резко вывернул руль влево. В этот момент понял, что нужно нажать на газ, а не на тормоз. Я остановился. Был сорван бампер. Я понял, что лечу в тартарары. Я ощутил, что порушил все вокруг себя», — сказал актер, оценив предыдущую жизнь.

Между тем его нынешняя жена, которая на 13 лет его младше и которая родила актеру уже трех дочерей, заявила, что прекрасно понимала, что Петренко нужна помощь.

«Он звонил каждый день. Я жила тогда в Петербурге. Он прилетал, мы много гуляли. Я смелый человек, люблю бросать вызовы. Я чувствовала Игоря как человека и мужчину. Он звонил, потом вдруг не звонил. Я не понимала этого. Поговорила с ним. Поняла, что ему тяжело на душе. Я чувствовала себя матерью Терезой. А потом он снял квартиру в Москве и предложил нам жить вместе», — сказала Бродская.

«Кристина дала мне необходимую свободу и мне становилось все легче. Это были не нравоучения, а легкость, тепло и свет. Я понял, что мне нужно это охранять», — добавил Игорь Петренко.