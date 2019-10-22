Петренко назвал себя воскресным папой по отношению к сыновьям от Климовой

По словам актера, мальчики не сразу поняли, что они с женой расстались навсегда.

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что считает себя скорее воскресным папой. Как известно, пара развелась после десяти лет брака. У них двое совместных сыновей.

«Дети не сразу поняли, что мама и папа больше не живут вместе. Это был не быстрый процесс их привыкания к реальности. С детьми сейчас, конечно, все нормально. Мы понимаем, что у нас дети. Мы многое упустили в воспитании, пока выясняли отношения, поэтому сейчас наверстываем упущенное», — сказал актер.

При этом Игорь Петренко заметил, что именно на Екатерине Климовой лежит вся ответственность о сыновьях. «На плечи Кати возлагается забота о детях. Пацанов поднимает она. Я больше воскресный папа. Порой месяц-два не вижу детей. У нее копятся долги, как у всех обычных людей. Я приезжаю и расплачиваюсь», — заявил он.

Он отметил, что родственники болезненно переживали их расставание. «Все переживали сильно, но я никого не впускал и не делился проблемами. Я был в закрытом коконе. Мне нужно было понять, что со мной происходит. Мне не нужны в тот момент были советы», — заметил Игорь Петренко.