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Косметолог избила клиентку салона красоты за «неудобные» вопросы

У пострадавшей множественные травмы.

Косметолог избила клиентку салона красоты за «неудобные» вопросы
Пострадавшая девушка/Фото: https://www.instagram.com/p/B2yz8y_IaQE/

В Москве сотрудница клиники косметологии избила клиентку. Об этом рассказала участница шоу «Холостяк» Наталья Горожанова, чуть позже поспешила высказаться и сама пострадавшая. Москвичка пояснила, что 18 октября пришла в достаточно известный косметический центр за услугами. Валентину уложили на кушетку и попросили немного подождать. Спустя некоторое время к ней вышла медик – в руках она держала коробочку с препаратом, который впоследствии рассчитывала применить. Отсутствие пометок на упаковке смутило клиентку: она задала врачу вопрос об отсутствии пометок и значков бренда. В ответ девушка услышала достаточно грубый ответ о том, что врачу нужно либо доверять, либо не посещать его. Когда же клиентка объяснила свою позицию еще раз, началась драка.

Валентина вспомнила, что включила на смартфоне камеру, чтобы фиксировать все происходящее, однако косметолог быстро вырвала гаджет у нее из рук, а затем стала наносить удары по лицу.

«У меня началось головокружение. Врач попыталась разбить телефон об пол. Затем вбежали администраторы: одна держала меня, а вторая пыталась оттащить «врача», но она продолжала бить меня по голове», — вспоминает пострадавшая.

Пресечь конфликт присутствующим удалось не сразу. Администраторы долго разнимали дерущихся женщин. В итоге, разъяренного косметолога удалось сопроводить в подсобку. Клиентка же осталась истекать кровью.

Сейчас девушка находится на лечении в Боткинской больнице. Она отмечает, что после всего пережитого сотрудники медицинского учреждения называли ее сумасшедшей и отказывались возвращать ей телефон. Медики же диагностировали у пострадавшей множественные травмы- перелом носа, ЧМТ и сотрясение мозга.

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Косметолог избила клиентку салона красоты за «неудобные» вопросы
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