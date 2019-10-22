В посольстве Ирана опровергли информацию о самоубийстве дочери посла

В дипмиссии заверили, что девушка скончалась от сердечного приступа.

Посольство Ирана в Москве подтвердили смерть дочери главы дипмисии Мехди Санаи, но опровергли факт, что девушка совершила самоубийство.

По словам представителя посольства, иностранная гражданка умерла из-за проблем со здоровьем. Сначала сообщалось о сердечном приступе, а после телеканалу «360» назвали иную причину.

Пресс-атташе посольства Ирана в Москве Масуд Афшар заявил, что девушка умерла от инсульта.

«К сожалению, она вчера умерла по причине инсульта. Она утром просто не проснулась».

Официальные версии появились ближе к обеду 22 октября, а утром этого же дня сообщалось, что 28-летнюю Арефех Санаи нашли рядом с домом в Подсосенском переулке. Девушка имела проблемы и посещала психолога. По настоянию врача она пила антидепрессанты.

В столице гражданка Ирана прожила четыре месяца.