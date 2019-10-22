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Климова бросила Петренко после его восьмимесячного отсутствия дома

Актер вспомнил, как приехал со съемок, а дома его уже никто не ждал.

Климова бросила Петренко после его восьмимесячного отсутствия дома
Петренко вспомнил, как от него ушла Климова с детьми/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» в деталях вспомнил свое расставание с актрисой Екатериной Климовой. В браке они были на протяжении десяти лет. От этого союза родились двое сыновей.

Екатерина Климова и Игорь Петренко. Фото
Петренко вспомнил, как от него ушла Климова/globallookpress.com

«Я как раз поехал сниматься на восемь месяцев в картине «Шерлок Холмс» в Санкт-Петербург. И тогда Катя сказала мне перед отъездом: «Прощай». Я, конечно, заявил, что может быть нам вместе поехать на съемки. Но она не могла этого позволить. У нее уже шли спектакли, гастроли, о детях надо было заботиться», — заявил Игорь Петренко, который в те годы сильно пил.

«Мы созванивались в эти восемь месяцев. Я пропадал порой, потому что не мог ответить. Это было начало пути к нашему расставанию. Это был заряженный шар, наполненный разными энергиями. Я просто улетел в пропасть», — сказал актер.

Спустя восемь месяцев он приехал домой, а там его уже никто не ждал. «Пустота. Я не сразу заметил, что моей семьи нет. Подумал, что Катя могла быть по своим делам где-то. Мальчишки могли гулять. У нас была большая собака, а ее не оказалось дома. Это королевский немецкий дог. Катя молодец. Она позвонила моей маме и все объяснила. Она сняла новую квартиру, так как видела обессиленное пьяное создание в течение нескольких лет. У меня в квартире воцарилась тишина и я понял, что это мне необходимо. Не было порыва упасть на колени, раскаяться перед женой», — сказал актер.

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Тэги:

Екатерина КлимоваИгорь ПетренкоПрограмма "Судьба человека"
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Климова бросила Петренко после его восьмимесячного отсутствия дома
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