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Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги

Королева лично разнимала питомцев и поплатилась за это.

Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
Елизавета II однажды была покусана своими любимыми корги ФОТО: Global Look Press

Елизавета II является известным собаководом. О ее любви к корги знает весь мир, питомцы жили у Ее Величества много лет и она лично занималась уходом за ними.

В 1991 году королеве даже пришлось накладывать швы, так как она пыталась разнять дерущихся собак.

Источники, близкие к окружению августейшей особы, делятся, что потасовка между питомцами была такая, что испугала даже мужчин. Королева выгуливала своих питомцев на территории Виндзорского замка, когда они заприметили сородича. В итоге восемь собак сцепились между собой и грозили порвать друг друга. Елизавета II не раздумывая бросилась растаскивать их.

Вскоре на помощь ей подоспел шофер Джон Коллинс. Когда питомцев удалось усмирить, оказалось, что людям нужна помощь врачей, чтобы зашить укусы и сделать прививки от столбняка. Водитель отправился в больницу, а королеве оказали помощь в замке.

Сейчас Елизавете II 93 года и ее последний любимец породы корги скончался в прошлом году. Больше она решила не заводить животных.

Компанию ей составляют два взрослых четвероногих друга породы дорги — это помесь корги и таксы. Зовут питомцев Ее Величества Кэнди и Вулкан, пишет сайт радио «КП».

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Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
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