Режиссера Екатерину Гольдман и ее сына жестоко избил бывший муж

На днях в Москве произошла трагедия. Известного кинорежиссера, снявшего фильм «Точка невозврата», Екатерину Гольдман избил бывший муж, бизнесмен, Александр Арнольд. Девушка попала в больницу со сломанные руками, у нее перерезаны сухожилия и множество ушибов на теле. Врач сделали ей операцию, но считают, что на восстановление правой руки может уйти не меньше года. Пострадал и ее 15-летний сын. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Екатерина стала героиней передачи «Прямой эфир». Она рассказала, что познакомилась с Александром, когда он хотел купить ее дом. Тогда мужчина еще не был богат. Пять лет они жили в любви, но потому бизнес мужчины стал нести потери, у него появились долги и в итоге жена от него ушла. Теперь Гольдман уверена, что экс-супруг хочет отнять у нее деньги и дом, чтобы покрыть долги.

«Так как он бил меня неоднократно до этого, я решила поменять замки, я боялась просто. Это его не остановило. Он перелез через забор в один из дней и начал требовать у меня ключи. Он хотел украсть машину, последнюю, которая осталась. Когда он зашел в дом и позвал своих охранников, они начали выносить все имущество. Это зафиксировали камеры», — рассказала героиня.

По ее словам, люди Александра вынесли все из дома, от техники до ее нижнего белья.

У Арнольда своя версия на этот счет. Он заверил, что экс-жена сошла с ума. Мужчина заверил, что она вела себя с ним неадекватно, кидалась в него разными предметами. Он утверждает, что девушка разбила подсвечник и поранилась. Гольдман опровергла его слова. Более того, она отметила, что когда поехала на Каннский кинофестиваль со своим фильмом, то уже была знакома с бизнесменом. «Он тогда меня первый раз избил, сломал два ребра», — вспомнила режиссер.

Сын девушки Саша рассказал, что Арнольд выкрал у него ключи от дома и избивал его маму, а когда юноша решился заступиться за родительницу, то мужчина ударил его кулаком по голове. Редакторам передачи удалось узнать, что в дом к бизнесмену приезжали сотрудники ФСБ. Они искали его из-за подозрений в мошенничестве.

«Я пришла просить о помощи, потому что семь заявлений в полиции, им не дали хода, а он пытается добраться до родителей, он пытался проникнуть к ним в дом», — взмолилась Гольдман.

Героиня прошла проверку на детекторе лжи. Оказалось, что она говорила правду. Экс-супруг ее избивал, а также поднял руку на ее сына. Выяснилось, что Арнольд врал о том, что она сидела в тюрьме и угрожала бывшему мужу ножом. Гости в студии, включая, адвокатов и политических деятелей, пообещали, что помогут Екатерине добиться справедливости. Ей предстоит завершить бракоразводный процесс и поделить имущество с Арнольдом.