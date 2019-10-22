Выгодная сделка: BadComedian заключил контракт с кинотеатром

Популярный видеоблогер BadComedian, он же Евгений Баженов, заключил коммерческий контракт. Теперь он, как и прежде, будет критиковать плохие фильмы, а за хорошими картинами будет посылать подписчиков в онлайн-кинотеатр ivi. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по маркетингу ivi Алексея Казакова.

Ссылки на фильмы в обзорах Баженова теперь будут вести на сайт онлайн-кинотеатра. В то же время, на последнем появится раздел с рекомендациями от BadComedian. Контракт заключен на один год, но может быть продлен, если сторонам понравится сотрудничать друг с другом.

Напомним, Евгений сделал из своего YouTube-канала, на котором, как и многие блогеры, обозревал фильмы, настоящий хит. С огромной армией подписчиков BadComedian имеет значительное влияние на отечественную киноиндустрию. Известные актеры и кинопроизводители регулярно грозят молодому человеку исками и разбирательствами за те или иные высказывания об их проектах.

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