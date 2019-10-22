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Молодая мать Решетова нашла новый способ заработка

Модель вернулась к работе спустя несколько дней после рождения наследника.

Молодая мать Решетова нашла новый способ заработка
Настя Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3pDtuBBcs3/

Настя Решетова анонсировала выпуск собственной линии одежды для новорожденных. 23-летняя модель и возлюбленная Тимати буквально на днях родила рэперу сына Ратмира, но отдыхать себе не позволяет – практически сразу после выписки девушка отправилась по личным делам и в магазин. Недавно же Решетова и вовсе вернулась к работе и анонсировала скорый старт продаж одежды для новорожденных. В личном микроблоге в Instagram девушка рассказала, что объединила усилия с брендом, который специализируется на выпуске вещей для мальчиков и девочек.

Коллекция одежды от Насти Решетовой
Коллекция одежды от Насти Решетовой/Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Ожидается, что продаваться одежда от Решетовой будет в модном на сегодняшний день формате – в боксах. В коробку войдут самые необходимые предметы для первых дней жизни младенца – ползунки, шапочка, боди и игрушка. Всего таких наборов будет три – их цена будет варьироваться в зависимости от количества предметов. Первый образец костюма сама Настя показала на сыне.

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Молодая мать Решетова нашла новый способ заработка
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