Молодая мать Решетова нашла новый способ заработка

Настя Решетова анонсировала выпуск собственной линии одежды для новорожденных. 23-летняя модель и возлюбленная Тимати буквально на днях родила рэперу сына Ратмира, но отдыхать себе не позволяет – практически сразу после выписки девушка отправилась по личным делам и в магазин. Недавно же Решетова и вовсе вернулась к работе и анонсировала скорый старт продаж одежды для новорожденных. В личном микроблоге в Instagram девушка рассказала, что объединила усилия с брендом, который специализируется на выпуске вещей для мальчиков и девочек.

Ожидается, что продаваться одежда от Решетовой будет в модном на сегодняшний день формате – в боксах. В коробку войдут самые необходимые предметы для первых дней жизни младенца – ползунки, шапочка, боди и игрушка. Всего таких наборов будет три – их цена будет варьироваться в зависимости от количества предметов. Первый образец костюма сама Настя показала на сыне.