Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»

Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина. Ранее утверждалось, что тот покинул сериал, потому что ему надоела его роль пьяницы Митяя, над которым все по сюжету издевались. Якобы Добрынин решил сосредоточиться на работе в театре, где у него серьезные драматические роли.

Как сказал представитель Добронравова, проект никто не покидал. В том числе остается работать и Добрынин.

Кроме того, стало известно о будущем сериала. Новые серии обязательно будут досняты. Сам Добронравов также продолжит работу над проектом. Не претерпит никаких изменений и актерский состав.

Представитель Добронравова попросил не верить новостям в средствах массовой информации. Он заметил, что никто не собирается менять название ленты, которая полюбилась миллионам жителей России, сообщает nation-news.ru.