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Петренко беспробудно пил во время съемок «Тараса Бульбы»

Из-за этого у актера возникало непонимание с режиссером Владимиром Бортко.

Петренко беспробудно пил во время съемок «Тараса Бульбы»
Петренко стал часто пить в браке с Климовой/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что стал часто выпивать во время съемок картины «Тарас Бульба», где ему выпала роль предателя Андрея.

Игорь Петренко. Фото
Петренко сильно пил во время съемок «Тараса Бульбы»/http://globallookpress.com

«По отношению к отцу у Андрея происходит революционный порыв в «Тарасе Бульбе». Так и у меня к режиссеру Владимиру Бортко были вопросы. Неужели нельзя совместить доблесть и патриотизм и при этом не терять глубину рассуждений. Я отстаивал свою точку зрения. Но я не художник, а краска. Я понял, что актер не должен сопротивляться. У меня началась непонимание с режиссером. Я не мог спать, бегал по дому», — заявил Игорь Петренко.

Именно тогда актер стал выпивать. «Каждый вечер приходил после съемочной площадки и пил. Я освобождал мозг от рассуждений. Это со временем вошло в привычку. И тут мне еще предлагают сняться в стосерийном сериале «Крем». Я говорю: «Давайте», — вспомнил актер.

А потом, как заметил Петренко, наступил творческий кризис. «Корней как раз родился, когда съемки над сериалом проходили. Утро я был в роддоме, а во второй половине дня уже были съёмки. Я по пути набрал коньяка и шампанского. Подумал, что сейчас после съемки отметим. Ну как, мы же русские люди. Я перед обедом налил всей съемочной группе по 20 граммов шампанского. И тут выбежал продюсер. Сказал, что никакого пьянства не потерпит. Я позвал работяг, которые работали рядом. Сказал им: «Мужики, выпить не хотите?». Я взял две бутылки водки и сказал, что больше работать в этом сериале не буду», — вспомнил актер.

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Тэги:

Владимир БорткоЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоПрограмма "Судьба человека"Фильм "Тарас Бульба"
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Петренко беспробудно пил во время съемок «Тараса Бульбы»
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