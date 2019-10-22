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Петренко долго не мог найти подход к дочери Климовой от первого брака

По словам актера, Елизавета Хорошилова не принимала отчима.

Петренко долго не мог найти подход к дочери Климовой от первого брака
Петренко не сразу нашел подход к дочери Климовой/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что очень долго искал подход к дочери своей бывшей жены актрисы Екатерины Климовой Елизавете. Девочка не хотела общаться с новым возлюбленным своей мамы.

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото
Петренко не мог подружиться с дочерью Климовой/http://globallookpress.com

«Елизавета долго держала оборону. Я старался расположить ее к себе, но ни в коем случае не давить. Она не знала, как себя вести со мной. Да и я тоже не очень понимал, как наладить отношения с чужим ребенком», — заявил Игорь Петренко.

Как заметил актер, со временем ему удалось найти подходы к дочери Климовой от первого брака. К тому же вскоре на свет появились их общие дети – Корней и Матвей. «Я был на родах Матвея и Корнея. Это одно из самых сильных потрясений. Ты присутствуешь при рождении чуда», — сказал актер.

Свадьбу Климова и Петренко сыграли далеко не сразу. Только спустя три месяца после рождения их второго ребенка они заключили брак. «Нелегко нам было. Все-таки развалилось две семьи. Мы хватались за сохранение наших предыдущих семей, но сложно было удерживать. Тем более мы любили друг друга. Самое тяжелое это нести на себе накопленный эмоциональный рюкзак, связанный с разводом», — заявил актер.

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Тэги:

Екатерина КлимоваЕлизавета ХорошиловаИгорь ПетренкоПрограмма "Судьба человека"
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Петренко долго не мог найти подход к дочери Климовой от первого брака
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